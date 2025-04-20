《中3》10強東港城見粉絲 張與辰應援贏聲勢 黃博獲老公撐場

粉絲早一晚霸位

昨日《中3》參賽者各有支持者，當中以張與辰的應援最厲害，他受訪時直指有粉絲前一晚10點已到商場霸位，等了10多小時，覺得辛苦了大家。黃博則透露老公前一晚到商場視察場地，感激老公支持，提到唱林子祥的《這一個夜》影片登上熱搜，黃博表示唱對方的歌是一大挑戰，憑該曲奪得99分的她，被問到可有信心將來攞滿分？她說：「滿分唔敢奢望，只想唱好每一首歌，不留遺憾。」