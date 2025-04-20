《中3》10強東港城見粉絲 張與辰應援贏聲勢 黃博獲老公撐場
無綫《中年好聲音3》（中3）昨日在東港城舉行10強見面會，張與辰最多粉絲支持，當中更有人於前一晚到場霸位，而黃博則獲老公撐場。大會公布決賽當晚，會有3位重量級評審加盟，其中一位是台灣舞王羅志祥！
《中年好聲音3 登峯之戰》決賽將於下月11日在啟德體藝館舉行，打入10強的參賽者趙浚承、善玥澄、曹越、王鄭浚仁、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博昨日在見面會亮相，節目監製吳國華透露決賽當晚會新加入3位特別評審，羅志祥（小豬）會擔任快歌特別評審，另外兩位則保持神秘，未有公布。
粉絲早一晚霸位
昨日《中3》參賽者各有支持者，當中以張與辰的應援最厲害，他受訪時直指有粉絲前一晚10點已到商場霸位，等了10多小時，覺得辛苦了大家。黃博則透露老公前一晚到商場視察場地，感激老公支持，提到唱林子祥的《這一個夜》影片登上熱搜，黃博表示唱對方的歌是一大挑戰，憑該曲奪得99分的她，被問到可有信心將來攞滿分？她說：「滿分唔敢奢望，只想唱好每一首歌，不留遺憾。」
兩位《中年好聲音》師姐李佳和安雅希昨日亦到場支持，對於《中3》粉絲的應援較前兩輯厲害，李佳表示好多粉絲由第一輯開始追，到第3輯累積更多粉絲很合理。
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