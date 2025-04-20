陳法拉 親子露營甜蜜蜜

藝人陳法拉成功進軍荷里活打響國際知名度，身為兩女之母的她要同時兼顧事業及家庭，不時透過社交網在百忙中分享生活點滴。日前法拉難得晒出跟家人露營的照片，當中包括女兒專注烤棉花糖的背影，享受親子樂的法拉幸福滿瀉。