娛圈單打：好聲音十強惡鬥 收視靠中年打救

TVB《中年好聲音3》 十強鬥到白熱化，連疑似5強名單都流出嚟，頂頭大熱黃博就梗係冇懸念啦，張與辰同李金凱就被班花生友睇好實入三甲，仲有另一「魔王」劉洋同陳芷盈都傳打入五強，個個都係硬嘢嚟㗎！

上個禮拜做林子祥金曲之夜，黃博唱《這一個夜》拎99分，雖然早被網民cap圖劇透，但反而吸引更多人特登開電視睇佢係咪真係咁神，結果真係冇吹水，佢第三次拎MVP，連Lam哥都話下次唱要同佢合唱，擺明係認證加持咁滯！

不過樹大招風，有haters就睇唔過眼，話黃博畀人捧到上天，自信爆棚到核爆，「由最初驚青到唔敢開眼，變成依家風騷到震嘅人妻款」，但黃博邊得閒理你咁多吖，人紅自然多job接，遲啲賺到盆滿缽滿啦！

講開又講，依家大台真係得番兩瓣嘢掂，一係賣肉，一係賣唱。顏米羔同龍婷咁多負評都仲有騷做已經奇，中2生鄭梓浩被爆7年食軟飯兼一腳踏三船，連孫耀威個妹孫美賢都食埋，榮登《中年》渣男之王，返大陸照樣上綜藝開直播，仲有大把fans撐，難怪魯振順都要投訴班中年搶晒佢哋啲job啦。

依家《中年》班友形勢一片大好，《聲夢》班後生仔反而要掉轉頭黐金糠，曾志偉直頭話班細路太細個難控制，仲宣布用新節目《聲秀》取代。

都係㗎，經過炎明熹Gigi續約問題一役，小妮子畀人雪藏到結冰固然陰功，但對大台而言係傷敵一千，自損八百，確係有苦自己知。

所以話，做管理層嘅，橫睇掂睇都係中年好使好用，叫佢行左唔敢行右，聽話過張藝謀啲春晚機械人，至於偷食賴帳不倫戀？Who cares？反正有收視有話題就得。