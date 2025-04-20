拍拖6年 拉埋天窗 郭子豪喊足一日 鄧卓殷最少生兩個

藝人郭子豪與前港姐亞軍鄧卓殷昨日拉埋天窗，期間出動電單車隊開路及古董開篷車，場面壯觀。新郎全日變身喊包，笑言要改名為「郭子嚎」。談到造人大計，鄧卓殷稱長輩有暗示她多添丁，揚言最少生兩個。

藝人郭子豪（Arnold）與鄧卓殷（Amber）拍拖6年，昨日修成正果，兩人上午於薄扶林伯大尼小教堂舉行婚禮，晚上則在中環的酒店設宴招待親友。婚禮上，新娘子穿上復古式的長袖婚紗，鄧父將愛女托付給Arnold，一對新人宣讀誓詞時不禁感動落淚，在律師宣布他們正式結為夫妻後深情一吻。成婚後他們在電單車隊護航下，坐上古董開篷花車前往酒店。

其後兩人換上另一套禮服會見傳媒，Amber以單肩高衩長裙上陣，手上戴上由新郎設計、重卡半的鑽石訂婚戒指，見她身形清減不少，Arnold肉麻表示：「佢以前係BB，脹卜卜樣。（老婆最靚？）梗係，今日最靚。」

Arnold又自認是易喊之人，笑言要改名「郭子嚎」，「嚎哭」的「嚎」：「愛的宣言講咗十幾分鐘，我由頭喊到尾，個雙眼皮貼紙愈貼愈高，因為喊到眼腫，上頭儀式都有喊，外父將個女交畀我嗰刻，我又忍唔住喊。」Amber也指自己全日不停眼濕濕，尤其父親將自己交予Arnold時，喊得最厲害。問到外父對他的訓示，Arnold揚言皆能做到：「就係照顧好太太，對佢好，百年好合，唔會分開。」至於造人大計，Amber直言不心急，問到長輩有否催生？她說：「冇口講，但斟茶時喺我嘅龍鳳鈪上轉咗十幾個圈，聽講愈轉得多，愈生得多。」她補充指計劃最少生兩個。

繼續夫妻檔拍片 而在接新娘環節中，Arnold因未能猜中太太的唇印，眾兄弟接受「獎勵」，要着住胸圍做瑜伽動作，再由Arnold蒙着眼解開胸圍扣。問到整個婚禮花費是否達7位數？他未有正面回應，只說是正常數字，Amber笑指有助促進香港消費。

講到未來工作，兩人一直在網上以情侶檔拍片，Amber表示婚後仍會保持這個模式，至於拍劇，他們持開放態度：「邊度有機會都去試。（夫妻檔一齊拍劇？）梗係好。（如果要分開同其他演員拍親熱戲？）都係持開放態度。」