「女配」鬥鄧麗欣 梁雍婷唔奢望冧莊

今年金像獎「最佳女配角」戰情沒有「男配」般激烈，不少網民指是英皇電影《破．地獄》梁雍婷（Rachel）與韋羅莎之爭。Rachel日前受訪，認為今年相當難揀，因她跟對手鄧麗欣、李琳琳都合作過，覺得全部都是非常好的演員，她笑說：「如果可以打破傳統，5個一齊攞獎就最好。」

去年曾奪「最佳女配角」獎的Rachel，直言沒想過冧莊的問題，對獎項抱平常心，又自爆投了票給拍檔韋羅莎。今次拍攝《破》片，令Rachel獲益良多，尤其感謝導演陳茂賢要她嘗試打「天才波」：「導演好用心教我，平時處理角色，會做好多資料搜集，但佢啱啱相反，叫我唔好做咁多功課，一換上戲服入到殮房，就用心去感受個角色應該點做，呢個係一次好好嘅體驗，令我知道作為演員嘅可能性，一切由心而發，而呢件事亦反映到導演好相信我，我好多謝佢。」

Rachel的演技向來獲得不少圈中人讚賞，鄧麗欣、余香凝等曾公開讚她，而Rachel自覺很幸運，遇到很多好的對手；由於每次演戲都全力以赴，初入行時曾試過抽離不了角色，影響到與家人的關係，幸隨着年紀增長及演戲經驗增多，現已懂得與「角色」道別。