獨家專訪：出戰金像男配陷「死亡之組」 伍允龍搵命博 打到斷片繼續演

伍允龍

年度影壇盛事《香港電影金像獎》本月底舉行，今年「最佳男配角」競爭相當激烈，憑癲喪「王九」一角入圍的伍允龍，面對古天樂、秦沛等勁敵，直言不會想太多，會好好享受提名過程。他自爆曾因瞓身拍打戲而暈倒，但沒人察覺，拍檔林峯還一度以為他運用了「方法演技」，搞笑又辛酸！

《第43屆香港電影金像獎》將於本月27日在尖沙咀文化中心舉行，今年「最佳男配角」堪稱「死亡之組」，單看同片演員內鬥已經非常刺激，《九龍城寨之圍城》伍允龍挑戰影帝古天樂，《破．地獄》朱栢康、秦沛亦各有支持者，雖然《破》片被睇高一線，但戰情仍十分激烈！

伍允龍（Philip）日前接受本報專訪，談到今次男配角入圍演員位位都實力非凡，他要跟《九》片投資老闆兼影帝古天樂爭獎，有何想法？Philip笑說：「我諗個個都一定有料到先會被提名，有得提名嘅我都覺得係得到某啲認同，學阿媽話齋，到一個階段就要享受嗰個階段嘅嘢，唔好畀自己太大壓力，拍戲時就享受拍戲嘅過程，部戲上咗，如果觀眾喜歡就享受嗰個認同。今時今日，感謝主有提名，享受提名過程。」對於同片好兄弟林峯入圍爭影帝，伍允龍當然希望對方奪獎，但明白獎項有很多因素影響，最重要不要給予自己壓力。

Philip於《九》片演活性格浮誇、冷血兇殘的「王九」，贏得不少好評，片中有神功護體的他，可謂由頭打到尾，他直言今次劇組對動作要求非常之高，而拍動作片一向易受傷，慶幸自己沒有大傷，但自爆曾經打到暈倒：「係最後一個鏡頭，阿謙（劉俊謙）攞把刀拮我，通常中刀嘅反應係要谷住啖氣，嗰刻我係中咗刀跪喺度，其實當時我係斷咗片、暈咗，唔郁成分鐘，我醒番時仲諗係咪搞彎咗個Shot？林峯見到我冇事，話以為我係方法演技，哈哈！」他指當時會暈，是因為當日拍攝時間很長，加上要除衫，想保持狀態故少飲水和進食，拍攝時自己並非在最好狀態所致。

擇偶以結婚為目標 於《九》片與導演鄭保瑞合作，Philip直認是對方的粉絲：「佢拍電影《狗咬狗》已經覺得佢好勁，處理角色好大膽，好想參與佢嘅作品。」他指跟對方頭兩次開會，仍未獲安排任何角色，對方表示想先了解一下他：「係傾武術指導啲嘢，話有部戲會開，因為大家未合作過，佢話香港武打新演員一隻手數得晒，睇吓合唔合作到，第3次開會先畀『王九』呢個角色我。」他明白電影選角非常重要，故要花時間試鏡，而他亦聽聞過自己非首選，但認為不重要，很享受拍攝過程。

Philip多年來都忙於工作，很少談及感情事，他直指已不年輕，當然很想步入人生另一階段結婚生仔，但好姻緣可遇不可求，暫未遇到。問到擇偶條件？他即搞笑說：「希望佢靚啦、靚啦、同埋靚啦！」之後表示：「最緊要有愛心，咁外貌都好緊要，不過性格互相配合到先最重要。」他笑言媽咪已經沒有再催婚，但自己希望讓她抱孫，他說：「其實呢幾年都有同圈外、圈內女仔嘗試認識嘅。（有發展到？）好短時間，好和平嘅，通常佢哋會知我係想搵個長久伴侶，希望大家所有嘢都夾啲，所以知道唔係咁夾，就做朋友好啲。」