巡唱設備未運抵 泰妍日本騷急煞停 粉絲炮轟荒唐

韓團少女時代隊長泰妍一連兩場的日本個唱原定今日開鑼，事務所卻於開騷前兩日緊急宣布取消演出，原因竟是巡唱設備未能運抵當地。大批粉絲炮轟事務所荒唐，即使泰妍親自道歉，亦難平息怨氣！

將於6月初再度襲港開騷的泰妍，目前正展開世界巡唱，原定今、明兩日在東京演出，合共招待約3萬人。不過，開騷前兩日，泰妍所屬的SM事務所緊急宣布取消演出，解釋指亞洲巡唱設備仍未運抵日本，雖然曾嘗試其他方案，但最終判斷難以在萬全狀態下開騷，故決定取消，目前還在商討補辦事宜，稍後再作公告。

除了日本樂迷之外，大批海外粉絲專程赴日捧場，當中不少人已抵達當地，一眾受影響的樂迷在網上炮轟事務所取消理由太荒唐：「兩場3萬席全售罄的演出也能夠以這種荒唐的理由取消，原來SM事務所就是這樣對待藝人與粉絲！」有人表示枉費了機票及酒店錢，卻追討無門。

親自道歉 直言對公司失望 泰妍此前曾在社交網限時動態上載「石頭丟進湖中水花四濺」的照片，疑表達得悉演出將被取消的沉重心情。昨日，她特地在粉絲交流平台親自道歉：「聽到演唱會被取消，我很擔心粉絲，也很難過，不知該說甚麼，我真的很討厭這狀況，也感到很抱歉。原本由所有人努力與期待所打造的演出，就這樣在一瞬間流走，感覺像被盜走一樣，不知該如何表達這份空虛與失落。」她續說：「這一切……不斷重複的失誤，還有整個過程，都讓我非常失望，也感到慌亂，目前仍難以置信。粉絲們肯定比我更難受，即使在這種情況下仍安慰我，真的很感謝。」泰妍過往曾抱怨不受事務所重視，今次事件再加添她對公司的不滿。

至於去年離開SM事務所的男團SHINee成員泰民，近日與憑節目《Street Woman Fighter》走紅的舞蹈家no:ze傳出戀情。有網民在社交平台分享疑似兩人當街擁抱及拖手約會的照片，又指泰民邀請女方觀看其演唱會，更在慶功宴上親暱互動。他現時所屬的事務所發聲明否認戀情，稱兩人只是親近的同僚。