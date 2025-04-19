女團VIVA「跳舞擔當」張鈊貽（VALC）前日21歲牛一，粉絲在珍珠奶茶店舉行應援活動，場內貼滿她與隊友的靚相。早前VALC親自落舖打卡，與粉絲近距離互動，更化身「街頭畫師」有求必應為粉絲畫畫。她透露生日當天行程「精彩」，先在屋企做功課，晚上與家人食飯，之後便排舞到深夜。