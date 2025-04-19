獨家專訪：「回家」一年 成功入屋 邵初「木人巷」磨練演技 摑前輩當取經

藝人邵初去年加入無綫王牌處境劇，經過接近一年的「木人巷」磨練，其律師角色Minnie入型入格，成功入屋。不過，她亦不斷鞭策自己要進步，表示：「提醒自己唔好有惰性，唔好Hea。」

藝人邵初加入拍攝無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》近一年，扮演律師Minnie的她與歐瑞偉飾演的KC成為劇中冤氣CP，觀眾十分受落，令她成功入屋。回想初入劇組時，邵初連基本的燈光、拍攝機位也不懂，多得一班前輩教導，加上有機會實戰練習，她進步不少，坦言《愛．回家》像「木人巷」一樣，是可以好好磨練的地方。

邵初加入劇組前拍劇經驗不多，去年獲高層曾勵珍「欽點」加入，她說：「好多謝阿姐（曾勵珍），佢話你要入去磨練吓，最初都有畀意見，佢話都OK，之後就同瑞偉揣摩點做得好啲，我諗阿姐冇話就係過關。」演繹同一角色自然愈拍愈熟練，但邵初也不斷提醒自己不可以甘於安逸：「唔好有惰性，唔好Hea，成日都會提醒自己進步，希望有唔同嘅嘢畀到觀眾。」

感激歐瑞偉教路 講到與歐瑞偉在劇中的關係，由初期水火不容到現在回暖，問到會否走向感情線？邵初大賣關子笑指要問編劇，但她相當感激有歐瑞偉這位好拍檔：「佢係好好嘅前輩，唔會用教訓式教導，係大家一齊對戲度橋。」Minnie劇中掌摑KC已變成日常，但邵初對第一次摑對方的場景仍印象深刻，笑說：「依家夾埋摑咗好多次，多到兩隻手都數唔晒。最難忘係第一次，當時唔敢畀力，瑞偉就叫我出力摑落嚟，效果會好好多。」