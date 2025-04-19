中娛星動：節目組一刀切 取消應援 霸位爆衝突 王鶴棣粉絲被轟累事

內地粉絲為見偶像一面不怕辛苦，捱通宵守候、貼錢搵外援霸位等皆屬閒事。日前內地小生王鶴棣與丁程鑫兩幫粉絲發生混戰，更有人受傷送院，節目組即時取消之後的應援、互動環節，王鶴棣粉絲因此被指累事。

內地小生王鶴棣日前跟時代少年團成員丁程鑫齊齊錄製節目《你好，星期六》，二人身為節目的常駐嘉賓，每次現身都吸引過千粉絲到場支持，不惜由朝到晚在戶外守候，只為見偶像一面。不過，當晚兩派粉絲因應援區域劃分問題爆發爭執，丁程鑫的粉絲表示自一月來長期佔位，而王鶴棣的粉絲則於本月1日起不惜夜排獲得最佳位置。雙方對「長駐優先」還是「先到先得」存有分歧，爭執不休，最終現場爆發肢體碰撞，更有指一名王鶴棣的粉絲被椅子砸中送院！王鶴棣對此非常緊張，即叫工作人員到場「𥄫實」，並叮囑粉絲注意安全，事件引起關注。

檀健次被撩到面紅 另外，日前另一位內地小生檀健次在錄影該節目期間，因節目組臨時更改應援規則，有保安暴力驅趕粉絲。檀健次的經理人受他所托，率領涉事保安向粉絲道歉，檀健次之後拿着大聲公現身，遠距離互動冧粉絲。有人不斷喊「老公」及「結婚」，令他怕醜到臉紅耳赤，相當搞笑。

鑑於有多宗因粉絲應援引發的衝突，節目組宣布自本月16日起，不允許藝人到平台跟粉絲打招呼，取消一切粉絲應援安排。對此，不少粉絲大表不滿，其中因為成毅及張凌赫都即將亮相節目，故雙方粉絲極力抗議，並指王鶴棣粉絲連累大家！