順應民意扮白雪公主 張敬軒自抽交足戲 分身做埋壞母后

歌手張敬軒早前被指與飾演真人版「白雪公主」的女星Rachel Zegler撞樣，更被網民瘋狂P圖洗版。前晚，軒仔將這股「公主熱」推到極致，上載一段惡搞短片，一人分飾公主及邪惡王后，演得非常投入。他搞笑叫大家「唔使驚」，因為自己已經「驚咗先」，將「自抽」推至新高峰！

荷里活電影《白雪公主》上映後一直備受爭議，有香港網民更驚覺女主角Rachel Zegler與張敬軒（軒仔）撞樣，瘋狂改圖之餘還把軒仔老友王菀之拉埋落水，P成惡毒王后，軒仔忍不住轉載改圖，並着改圖的網民「落雨出街要帶定避雷針」。

由於網民不斷留言表示想睇港版《白雪公主》，一向貼地的軒仔順應民意，前晚在社交網推出《雪姑「軒」公主》宣傳短片，更踢走王菀之一人分飾公主及邪惡王后兩個角色，他搞鬼留言：「以上片段可能會令人不安，敬請家長留意。」他未有因為是惡搞短片就求求其其，反而交足戲演繹，認真扮起女人來連自己都不禁「喊驚」︰「係咪好驚呢！唔使驚，我自己睇完都好驚。」

蔡卓妍笑爆嘴 由於短片爆笑度十足，推出不足一日已狂吸逾7.7萬個Like，不少網民及圈中人爭相留言激讚，林盛斌表示︰「等咗呢套好耐啦，終於都上。」陸浩明則希望加推「七個小矮人」版本，而蔡卓妍和炎明熹亦有貼上笑爆嘴Emoji，有網民則表示：「今個復活節，最想掟你落山！」回響十足！