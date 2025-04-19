上水廣場開騷行善 低調買豪宅穿煲 羅啟豪自嘲經驗淺

無綫節目《中年好聲音》歌手羅啟豪，昨日在上水廣場舉行音樂會，與歌迷歡聚兼行善。談到早前被揭發買豪宅，他笑言因經驗尚淺而穿煲。

歌手羅啟豪昨日出席《上水廣場X羅啟豪 分享歌單．音樂會》，吸引大批「豪殼」（粉絲暱稱）撐場，眾人在台上大玩遊戲。啟豪自爆曾受情緒病困擾，宣布將現場市集的所有收益捐給慈善機構，幫助同樣受情緒困擾的人士。

談到被爆以1,900萬元入手灣仔兩房戶，他自言向來低調，沒想過公開：「我經驗尚淺，唔知應該用公司名買，結果用咗自己名。」他希望留港站穩陣腳，加上英國樓價升，故決定賣掉當地物業在港置業，笑言擔心未必供得來。

濕疹引發情緒病 談到情緒病，他透露小時候患濕疹而皮膚潰爛，自信大受打擊，出現「社恐」及焦慮問題：「試過睇心理醫生、催眠，估唔到參加《中年好聲音》幫我克服咗。」又大讚《中3》參賽者水準高，睇好大熱黃博。談到網上流傳《中3》5強名單，大熱王鄭浚仁疑似出局，他表示未有聽聞，讚對方很厲害。