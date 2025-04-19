4月19日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
袁詠儀張智霖登山拖到實
藝人袁詠儀與張智霖結婚多年愈見恩愛，近日兩公婆結伴到普陀山，被網民直擊甜蜜舉動，高呼「又相信愛情了！」兩人全程十指緊扣，談笑風生，旁若無人地享受二人世界，其後更一杯飲品兩份飲，十足熱戀中的小情侶，獲網民大讚不愧是模範夫妻！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250419-0419_00282_025/袁詠儀張智霖登山拖到實
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc