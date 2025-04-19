袁詠儀張智霖登山拖到實

藝人袁詠儀與張智霖結婚多年愈見恩愛，近日兩公婆結伴到普陀山，被網民直擊甜蜜舉動，高呼「又相信愛情了！」兩人全程十指緊扣，談笑風生，旁若無人地享受二人世界，其後更一杯飲品兩份飲，十足熱戀中的小情侶，獲網民大讚不愧是模範夫妻！