娛圈單打：網民審美大過天 鍵盤撳到出晒煙

網上公審文化愈演愈烈，連人哋個樣生得靚唔靚都要開post批鬥，真係睇到人眼冤，最近郭柏妍（Rosita）同雲浩影（Cloud）就無端端畀人擺上枱。

先講Rosita近期憑《奪命提示》洗晒版，雖然有人話「大個女冇咗純情味」，但轉頭就對住佢套女僕裝cap圖cap到手軟，居然有人開post問「郭柏妍真係靚咩？」有人話「對眼雖然大但吊三白」，又有人話「真人見過，中上啦」，總之無句好嘢。

難得本尊唔介意，仲親自落場玩自嘲，一句「各花入各眼」KO晒，兼要加多腳「我就唔係好覺」，Rosita呢招以退為進真係玩得叻。

至於Cloud嗰單仲搞笑，前排佢同鄧麗欣（Stephy）同框出席活動，本來開心share，點知變咗顏值批鬥大會，Cloud平時被吹奏「仙氣滿滿」，今次竟然被瘋狂diss，有人話「普通料咋」，仲有毒舌到話佢「人中同下巴好古怪，成個嘴好似砌落去咁」，最狠嗰句莫過於「Stephy企埋去即刻高下立見」，果然係無比較無傷害。

雖然話靚唔靚好主觀，之但係Stephy出晒名食咗防腐劑咁款，邊個同佢鬥顏值都係自殺式襲擊，拎嚟做比較根本係搵交嗌，與其喺度爭邊個個鼻高啲、邊個個嘴怪啲，不如睇吓人哋《奪命提示》點解咁吸睛，又或者聽吓Cloud啲歌有幾治愈好過啦！

再講，班花生友話人「唔夠仙」，分分鐘見到真人即刻變晒心心眼，到時又係瘋狂cap圖話「原來真人咁索」㗎喇。所以話，網上評顏值呢家嘢，認真你就輸啦，不如學Rosita咁食住花生睇戲好過！