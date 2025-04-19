睇劇「中毒」變迷妹 楊茜堯冧認癡戀鄧為 落閘拒演母子

藝人楊茜堯在黃宗澤、吳卓羲面前直認迷上內地男星鄧為，連手機Wallpaper都是他，「迷妹」表情相當誇張！眾人提議兩人合作，楊茜堯雖然冧爆，仍堅拒：「我不要做他媽媽！」

藝人楊茜堯、吳卓羲、黃宗澤（Bosco）、黎耀祥與林夏薇等錄影內地節目《藝員新訓2025》，飯敍期間，楊茜堯直接表白很喜歡內地男星鄧為，表示最近看了內地劇集《仙台有樹》，被鄧為的古裝造型吸引，更自爆連手機Wallpaper也是他，令現場3位男士呷醋，笑言要促成兩人合作，楊茜堯即搞笑表示不要做他媽媽。

另外，與李施嬅玩「不心動挑戰」時，楊茜堯才剛說完：「你還有多少你放過來吧！」但一看見鄧為的片段，她的嘴角即控制不住上揚，最後更笑逐顏開並尖叫出來，直接對李施嬅說：「這是我喜歡的人，所以我笑了，我臉紅了已經，好帥的！」她的「迷妹」反應引起大批網民共鳴，其後更有網民發現鄧為關注了楊茜堯的社交網，紛紛期待兩人合作。

黃宗澤被求婚 至於一對搞笑孖寶Bosco與吳卓羲大放笑彈，事緣一名女學員要試戲，反過來跪地向Bosco求婚，之後更與他相擁，在旁的吳卓羲即露出藐視表情，忍不住說：「他也很厲害，因為經常很多女生都是對他這樣做的，所以他一直沒反應。」更衰衰地扮Bosco講對白，令全場爆笑。