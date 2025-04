「過來人」Ian不予置評 Jeremy新歌標榜自家製 捲抄襲風波遭圍剿

其實MIRROR「抄襲」事件屢見不鮮,當年推出團歌《We All Are》時,已被爆歌曲MV疑抄襲韓國男團防彈少年團(BTS)的舊廣告照,而姜濤於2023年推出的單飛歌曲《濤》MV,亦被指與BTS成員Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV非常相似,不論概念、整體感覺及效果都如出一轍,事後舞蹈總監Ali受訪時坦承《濤》是參考Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV,更指是姜濤的主意。而Anson Lo亦不例外,2021年推出《Megahit》MV,涉抄襲韓團NCT成員泰籍歌手TEN的《Paint Me Naked》,二人更出現「撞衫」情況,當時MIRROR經理人公司表示:「撞衫啫,冇聽過話個MV似。」而同公司的女團COLLAR甫出道已「出事」,團歌《Never-never Land》被質疑抄襲日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》。