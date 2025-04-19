「過來人」Ian不予置評 Jeremy新歌標榜自家製 捲抄襲風波遭圍剿

Jeremy新歌MV的風格與Stray Kids的MV十分相似。

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）新歌《Tie Me Now》被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，直指就如中文版一樣，旋律、MV情節、編曲有9成似，樂迷覺得此舉有褻瀆原創音樂的精神，促請Jeremy道歉，同時要求歌曲下架。

MIRROR成員Jeremy在12位成員中算是當前進步得較快的一位，跳舞、唱歌及妖味獨特風格，令他人氣不斷急升。本身是K-Pop迷的他，之前一直被批「韓味」太重，曾哭訴不甘成為「隱形人」，之後憑藉個人努力，終獲得歌迷認同，更於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》勇得男新人金獎，頓時升呢為「金Jer」，正式由下弦躋身上弦。

不過，剛剛推出新歌《Tie Me Now》的他力Sell首次自行作曲，卻被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，有網民翻出兩首歌曲作對比，當中前奏節拍、旋律、曲風都有抄襲之嫌，有人直指抄到似足《Red Lights》中文版一樣，發文狂轟：「基本上前奏已經8-9成相似，改少少Tempo，將歌詞改成中文，這樣就可以說『自己的作曲』？連唱和尾音的處理都『倣效』」、「Stray Kids去咗轉香港啫，歌都畀香港偶像抄埋」、「真係抄到好似《Red Lights》，真係唔係我哋追K-Pop嘅高貴，係你哋抄得太離譜，唔講我仲以為聽緊廣東話版」、「真係一聽就聽得出，我抄功課都唔會抄得咁明顯囉。」

被要求下架道歉 歌曲MV亦被指有「參考」之嫌：「SKZ玩紅繩同綑綁，你又紅繩又綑綁」，而且拍攝風格、用色及情景等都有相似之處，當中Jeremy與女主角吳海昕在餐廳對坐以及二人搏鬥的情節，在Stray Kids的MV中亦有類似畫面。抄襲風波在網上洗版，連Jeremy的粉絲都覺得「無地自容」，在網上留言：「真係愈聽愈尷尬」、「點解你要抄人哋嘅歌然後話係自己嘅創作？」網民要求Jeremy將歌曲下架及道歉，並作出合理解釋：「我想信你㗎，你畀個解釋我，唔想聽到咩參考、借鑑、採樣、致敬了，呢單唔止參考。」不過有Fans撐Jeremy，指作曲跟編曲是兩回事，不應只怪他一個，亦有人直指其公司MakerVille亦有責任。

至於MIRROR中的「音樂才子」陳卓賢（Ian）昨日出席公開活動時，被問及Jeremy歌曲涉抄襲一事，Ian表示剛完成小組Show，又開始做自己的歌及準備澳洲巡唱，因工作太忙所以未聽過Jeremy的新歌，表示之後再聽。他自言較少聽K-Pop，所以難以評論，但就分享個人經歷：「好似我之前首《Got U》，前奏結他部分都畀人話抄另一首歌，可能大家唔了解，我首歌結他係編曲部分，而今次Jeremy件事，因為兩首歌我都冇聽過，所以落唔到評論。」

其實MIRROR「抄襲」事件屢見不鮮，當年推出團歌《We All Are》時，已被爆歌曲MV疑抄襲韓國男團防彈少年團（BTS）的舊廣告照，而姜濤於2023年推出的單飛歌曲《濤》MV，亦被指與BTS成員Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV非常相似，不論概念、整體感覺及效果都如出一轍，事後舞蹈總監Ali受訪時坦承《濤》是參考Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV，更指是姜濤的主意。而Anson Lo亦不例外，2021年推出《Megahit》MV，涉抄襲韓團NCT成員泰籍歌手TEN的《Paint Me Naked》，二人更出現「撞衫」情況，當時MIRROR經理人公司表示：「撞衫啫，冇聽過話個MV似。」而同公司的女團COLLAR甫出道已「出事」，團歌《Never-never Land》被質疑抄襲日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》。