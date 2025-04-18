影響力登全球百大 Blake被嘲唔入流 網民促重選
美國女星Blake Lively前日入選《時代雜誌》年度「全球百大影響力人物選舉」的「巨人」類別，但她因近日官司形象插水，被網友嘲諷不值上榜！
今年《時代雜誌》的「全球百大影響力人物選舉」將Blake列為「巨人」之一，這個類別是給為世界帶來改變的領袖，以往入選的有前美國總統喬治布殊（George W. Bush）、前美國總統奧巴馬（Barrack Obama）妻子米歇爾（Michelle）與美國商人蓋茨（Bill Gates）等。
美國人權女律師Sherrilyn Ifill撰文歌頌Blake，自言雖然沒有看她的成名劇《花邊教主》（Gossip Girl），但多謝她與其加拿大男星丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在她擔任全國有色人種協進會（NAACP）法律援助基金主席期間，捐款約780萬港元：「我認識嘅Blake Lively係慈善家，同埋會學習我哋國家最難解決嘅問題。佢同丈夫賴恩雷諾士喺2019年向NAACP法律援助基金捐款，我收過幾個佢哋嘅電話，因為我哋對抗打壓選民同執法人員暴力獲全國關注。我成日好好奇名人打電話講要支持，事前會做咩功課。好似Blake咁真係做咗功課嘅，我會同佢哋保持聯絡。我即刻好仰慕佢嘅好奇心，佢真心了解令呢個國家變成咁嘅因素。我記得好早期有次對話，佢好嬲喺讀書時有好多我哋國家嘅歷史都冇教，佢立志要填補嗰啲空白，成為最了解情況同有準備嘅公民，係我最欣賞佢嘅地方。Blake係認真嘅人，佢係冒險者，而佢盡心盡力令呢個國家向前行，為咗佢嘅孩子，仲有我嘅孩子。」
因官司形象插水
不過Blake近日與電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）美國男星兼導演Justin Baldoni打官司，分別指控對方性騷擾與誹謗，Blake其後被爆出多年來的「八婆」事迹，形象插水，因此被網民嘲諷不值得上榜，在傳媒網站上的投票顯示，大多數人認為應該重新製作名單。
而其他入選的娛圈名人包括美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、美國女星狄美摩亞（Demi Moore）、美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）、美國女歌手Nicole Scherzinger、英國男歌手Ed Sheeran與韓國女團BLACK PINK成員Rose等。
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