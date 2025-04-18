影響力登全球百大 Blake被嘲唔入流 網民促重選

美國人權女律師Sherrilyn Ifill撰文歌頌Blake，自言雖然沒有看她的成名劇《花邊教主》（Gossip Girl），但多謝她與其加拿大男星丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在她擔任全國有色人種協進會（NAACP）法律援助基金主席期間，捐款約780萬港元：「我認識嘅Blake Lively係慈善家，同埋會學習我哋國家最難解決嘅問題。佢同丈夫賴恩雷諾士喺2019年向NAACP法律援助基金捐款，我收過幾個佢哋嘅電話，因為我哋對抗打壓選民同執法人員暴力獲全國關注。我成日好好奇名人打電話講要支持，事前會做咩功課。好似Blake咁真係做咗功課嘅，我會同佢哋保持聯絡。我即刻好仰慕佢嘅好奇心，佢真心了解令呢個國家變成咁嘅因素。我記得好早期有次對話，佢好嬲喺讀書時有好多我哋國家嘅歷史都冇教，佢立志要填補嗰啲空白，成為最了解情況同有準備嘅公民，係我最欣賞佢嘅地方。Blake係認真嘅人，佢係冒險者，而佢盡心盡力令呢個國家向前行，為咗佢嘅孩子，仲有我嘅孩子。」