暢所欲玄：相同八字 為何不同命運（上）

每個人的命運是獨一無二，絕對不會有一樣的自己。八字命運的理論，與八字的產生，是有一定限度的。八字組合一共只有518,400個，縱使男女的大運有順逆之分，都只是一百零幾萬個而已。而香港有七百多萬人，同八字命運的人，平均最少有六、七位，為何他們的命運不一樣呢？

先天為體，後天為用，這是玄學術數的千古理論。大家都知道有先天八卦，與後天八卦，先天八卦為本體，後天八卦為運用。我們平常的運用，只會用後天八卦，而不會用先天八卦的。同樣道理，八字命理，去演繹一個人的命運，只會用後天來演繹，而不會用先天的。

同年同月同日同時出生的，其八字的天干地支，百分之百一樣。因其先天父母，生活環境不一樣，縱使八字一樣，命運自然不一樣，其基本的原因在此。

我先前講過，現實世界，大富貴之人是極少數，大部分的人都是你睇我好、我睇你好的平民百姓。命格好些的，生活小康一些，縱使命格差一些，生活平民化一些，大家都是為日常生活工作。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅