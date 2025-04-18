娛樂

王敏德「登六」 罕見父子照
藝人王敏德前日迎來60歲生日，其大女特意分享多張照片，其中包括王敏德昔日與全裸嬰兒合照，網友猜測BB是大女本人，她分享道：「爸爸，60歲生日快樂！你的活力、動力和對生活的熱愛一直激勵着我。」同時又分享爸爸與爺爺的合照，可見王敏德遺傳了華裔父親的身高，但五官似乎跟法荷混血媽媽較相似。
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