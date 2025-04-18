無視林峯低調撲火 張馨月唱反調辣火頭

藝人林峯的太太張馨月近日是非纏身，早前被爆出惡意對待離職保母後，日前再被指疑用盜版貨，遭網友怒轟有鼓吹盜版歪風之嫌。林峯前日舉行演唱會記者會刻意避談太太是非，望低調處理，豈料張馨月卻背道而馳，甚至幫倒忙，繼續四處辣火頭，結果再遭網民群起圍剿！

事緣張馨月無視老公低調處理的方式，反而高調在社交網發文回應風波，堅持自己沒做錯：「謠言止於智者，做事做人問心無愧，之後的我會調整狀態，謝謝相信我、支持我的每一位朋友，感恩。」貼文再次辣着網民，鬧爆她此舉會連累林峯：「你在這段時間還是休息休息吧，不要露面了，你的露面已經對你老公造成困擾」、「沒必要你想賺錢非要做自媒體，然後把老公毀了」。

被勸退網 面對負評湧現，張馨月亦非省油的燈，出手刪走「唔啱聽」的留言，愈刪卻愈激得網民加強攻勢，翻出她昔日的舊照，取笑她是「大鼻子月」，暗示她「變臉」，更紛紛以她多年前在KTV工作時使用的英文名「Ada」來稱呼她，刻意翻炒其黑歷史，甚至有人叫她倣效被指為內地男星黃曉明誕B的葉珂直接退網，戰火愈燒愈烈！