摸Pet Pet：「悍婦」都有BB音 愛犬失而復得 吳若希甘願做跟班

藝人吳若希家中有5隻寵物，回想領養白雪雪、圓碌碌的松鼠狗「肥羊」時，可謂波折重重，令她更加珍惜失而復得的緣分。憶起曾陪伴走過人生低谷的愛犬Honey時，素有「悍婦」標籤的她也忍不住落淚。

吳若希（Jinny）外剛內柔，雖然對老公Alex「口下不留情」，但對寵物卻愛心爆棚。家中養了兩隻狗、貓、龜及倉鼠的她，日前帶同約兩歲大的松鼠狗「肥羊」一齊歎下午茶。有趣的是，通常都是主人拖住狗狗，但「肥羊」卻偏愛狗拉人，永遠走在主人前面，雙方還有獨特的溝通語言，Jinny說：「要用BB音叫佢先得㗎，否則佢係冇反應！」

相信寵物轉世續前緣 談到與「肥羊」的相遇，Jinny憶起已經去世的愛犬Honey，認為是上天的恩賜及老公愛的表現：「當年Honey走咗，我好唔開心，老公成日叫我再養番隻狗啦，喺領養嘅網度睇中咗『肥羊』，不過畀人領養咗先，初時仲以為同佢冇緣，點知佢前主人又退番去領養中心，咁我哋就正式接佢返屋企。」問到為何取名「肥羊」？她透露是女兒的主意，更大爆：「屋企有隻龜，阿女叫佢『Alex』，同老公一樣名，哈哈！」

有不少寵物相伴的Jinny，談及Honey的離開時又愛又痛，因為愛犬曾陪伴她共度患抑鬱症、結婚及生BB等人生重要階段。和Honey陰陽相隔逾年半的Jinny，自言已接受愛犬離去，但仍情不自禁流下大大滴眼淚，她哽咽說：「感恩佢走冇任何病楚，仲捱到最後一刻，等埋家姐（長女）放學返嚟。有次發夢見到佢對住我笑就轉身走，我瞓醒就知佢同我Say Goodbye。不過佢火化時，我選擇匿埋，由我個女撳火化個掣。」她相信寵物會輪迴轉世，跟主人再續前緣，並分享：「佢走咗兩個月，就喺釣蝦場執到一隻貓，醫生計番隻貓周數，同Honey走時差不多日子，覺得佢好快返嚟，又係一個安慰。」