中娛星動：虞書欣傳過檔吸財 王一博封10億金蛋 包辦公司6成利潤

內地頂流王一博紅透半邊天，名利雙收的他榮登內地男星代言數量之首，更成為所屬公司的「金蛋王」，有指公司6成利潤均來自他，兩年間為公司帶來逾10億收入，獲網民封為「內娛財神」！

男星王一博自從2019年演出古裝劇《陳情令》後火速走紅，由影視作品到商務代言全部大豐收，商業價值驚人，6年來成為所屬公司樂華娛樂的「金蛋」，撐起半壁江山！

根據樂華去年底發布的財報顯示，公司全年營利達7.65億元人民幣（約8.14億港元），較去年增長1.2%，當中王一博個人就貢獻了公司高達6成的收入，可說是一個人養起全公司！由2020至2022年間，王一博為公司帶來超過10億元人民幣（約10.64億港元）的收入，堪稱吸金王。雖然公司旗下藝人超過70人，但除了王一博外，其他人名氣薄弱，當中稍有名的只有程瀟、吳宣儀、孟美岐、黃明昊、韓庚、奧利等，其中黃明昊已是繼王一博後最賺錢的藝人。

網民戲稱「財神」 有傳王一博每部作品的片酬達3,000萬元人民幣（約3,200萬港元）以上，加上代言及活動商演，市場估值接近10億元人民幣，是內地演藝圈中少數身價破億的超級明星。他現時手握的品牌代言多達31個，涵蓋奢侈品、名車、食品、洗護、日用品、電子產品及時尚服飾等，是內地男星代言數量之冠，而由他主演的劇集及電影作品為出品方創造巨大利潤，每次均登上財報，難怪網民都以「財神」來形容王一博。

除了王一博以外，樂華隨時多另一隻「金蛋」，皆因內地人氣小花虞書欣自去年底就不時傳出過檔的消息。虞書欣跟樂華老闆娘杜華私交甚篤，對方曾為其主演劇集《噓，國王在冬眠》包場，加上她早前由樂華協助出歌，令過檔之說更加言之鑿鑿。虞書欣最近於短短半個月已官宣了4個代言，足證商業價值之高。