黃德斌男男床戰喊驚 余香凝麻甩佬「上身」 湊女爆笑料

影后余香凝在新劇首次扮男人，表現粗魯又講粗俗說話，但因太投入角色，接愛女放學時竟衝口而出說了「黐鬼線」，嚇到即刻收口！而黃德斌大爆與Frankie有床戲，笑言：「總之我就驚啦！」

藝人余香凝（Jennifer）與黃德斌合作的新劇《麻甩媽咪》現正熱播，飾演麻甩的士司機的德斌因一次交通意外，靈魂進入了賢妻良母Jennifer的身體，自此成為命運共同體。Jennifer笑指拍攝時要模仿德斌的言行舉止，坦言首次扮男人很緊張，不過導演未有要求她太「麻甩」，只需粗魯一點便可。導演曾問她會否擔心演「麻甩佬」影響外觀，她笑言沒有包袱，最重要是效果好睇及夠喜感。談到拍攝趣事，她指劇中會以「圓咕碌」和「黐鬼線」等來代替粗俗說話：「可能演得太投入，有日接阿女放學嗰陣衝口而出講『黐鬼線』！我即刻收番，驚其他家長覺得我粗魯！」

至於德斌在劇中雖然不用模仿Jennifer，但內心戲要經歷懷孕，做出女士懷孕時的身體語言：「佢（Jennifer）有教我懷孕時嘅動靜，亦試過戴道具孕肚感受辛酸。」他透露劇中與男團MIRROR成員Frankie有床戲，是他首次拍男男床戲，笑指並不好受，問到是否激過舊作《大叔的愛》？他笑說：「總之我就驚啦！」

Frankie睇卡通尋童真 劇中演「媽寶」的Frankie透露角色單純，事前看了很多卡通片尋回童真。與Jennifer飾演夫妻的他表示一開劇就拍攝接近結局的戲份，大讚Jennifer準備充足，又自爆第一次跟黃德斌見面時有點緊張：「我睇咗佢部電影，角色好霸氣，不過同佢見面後發覺佢好隨和。德斌都畀咗好多意見我，佢好照顧新人同身邊嘅演員。」