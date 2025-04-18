「鋒狂唱」挑戰 奇招百出 霆鋒預熱啟德騷 歌迷斥百萬全港應援

英皇藝人謝霆鋒下周將在啟德開唱，等足四分一個世紀的歌迷花費逾百萬發起「全港包圍式」應援，由巨型LED屏幕、電車到雪糕車應有盡有，全面攻陷港九！向來低調的霆鋒向粉絲表示感激：「在心中。」

型男謝霆鋒相隔25年在港舉行個人演唱會，下周四將在啟德主場館展開一連4場的《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，萬眾期待！霆鋒之前得悉演唱會門票供不應求，不少歌迷都撲不到飛，為了盡量滿足粉絲，除了發起《逆行》「鋒狂唱」挑戰，送出20張門票外，更加送20個神秘盲盒，讓歌迷有機會看到其演唱會綵排，甚至跟偶像合照，進行近距離接觸。粉絲聞言即各出奇招，有人在廚房彈住結他展歌喉，更有小粉絲潛住水獻唱，還有不少歌迷學霆鋒一樣彈電結他Rock住唱。

感激藏在心中 霆鋒的歌迷為偶像出錢又出力，豪氣包下全港6塊地標級戶外大型屏幕，包括位於銅鑼灣的巨型外牆、像素最高的全高清LED屏幕，以及銅鑼灣勿地臣街、尖沙咀重慶大廈、加拿分道、旺角亞皆老街及啟德Airside等黃金地段的當眼廣告位，由今日起強勢洗版。除此以外，歌迷又包下6架電車打造成「霆鋒號」，車身不僅印上霆鋒的型格相，更印滿了他的經典歌名，電車即時變成「移動歌單」。電車已於昨日起，連續3星期行駛上環至筲箕灣，游走全港島。

驚喜一浪接一浪，歌迷更特別安排雪糕車，在演唱會首場（24日）、第3場（26日）及尾場（27日），下午1至4時，於銅鑼灣大屏幕附近免費派發軟雪糕，完美配合霆鋒「廚神」形象。向來低調的霆鋒得知歌迷花費過百萬，不惜工本落力應援，感動表示：「知道大家好支持，在心中。」