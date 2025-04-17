娛樂

Rihanna賣內衣 化身爆乳新娘

巴巴多斯天后Rihanna於社交網站上載親身上陣宣傳自家品牌新娘系列內衣的一批性感相，她戴上頭紗在婚禮蛋糕旁大擺甫士，盡顯傲人曲線，留言宣傳：「你只需要開口應承。」並加上婚戒的符號。她在宣傳片中更一腳將蛋糕踢落地，貫徹狂野作風！
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