精神不穩需接受治療 廣末涼子提早獲釋 頹樣速變笑臉

現年44歲的日本女星廣末涼子日前涉嫌危險駕駛及在醫院踢傷女護士被拘留多日後，昨日提早獲釋。憔悴的她向傳媒鞠躬3秒後，不發一言登車離開。她上車後卻極速變臉，露出燦爛笑容。

廣末涼子於本月7日在奈良拍畢新片，返回東京途中與貨車相撞，她送院後情緒失控，踢傷女護士被當場拘捕。她接受抽血及驗尿後，體內沒有驗出毒品成分，搜屋後亦無發現藏有違法藥物。原定羈押至本周六的她，昨日提早獲釋，於日本時間約清晨6時離開拘留的濱松西署。身穿黑衣黑褲的她，化了淡妝，但仍難掩憔悴容顏。她未有發言，勉強擠出笑容向傳媒鞠躬3秒後，便登上黑色汽車離開。但她上車後被發現與車內男子談笑，臉上更露出燦爛笑容，被網民質疑毫無悔意。有人翻出女星酒井法子當年涉毒後被保釋的畫面作對比，成為網民熱話。

與捱打女護士和解 廣末獲釋後，今後仍會就案件繼續接受調查，進一步決定是否被起訴。有指她與被打傷的女護士已達成和解。其個人事務所再發聲明向受害人道歉，又表示雖然廣末沒有驗出曾服食安眠藥等藥物，但她有精神不穩情況，今後會接受醫療機構適當治療。

此外，有報道指廣末出事翌日是其9歲細女就讀的小學開學日，她疑為此趕回東京。而第二任前夫Candle JUNE的父親受訪，狠批廣末兩年前出軌離婚後，如今又撞車闖禍，心痛一對孫仔孫女。