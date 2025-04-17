暢所欲玄：出外旅遊 玩得安心須知

明日是復活節假期，身邊有好多朋友計劃出外旅行，如何可以玩得安心？不妨參考以下建議。

1.宜向東南或正東出發：今年東北方有潛在災難危機，一家大細想玩得安心，應避免前往東北地方，轉去正東、正西、西南等有吉星飛臨的地方，吸吸旺氣之餘，少了一點心理壓力，自然玩得開心啲。

2.宜噴清心水或帶備「大白傘蓋佛母卡」傍身：有些朋友住陌生地方難以入眠，又有些人的體質特別敏感，建議帶備「花水」傍身，噴於身上、噴噴房間，可清除負能量、壞磁場，增強運程。記得帶埋「大白傘蓋佛母卡」，在旅途時，默唸大白傘蓋佛母的心咒，有保護作用。

3.選擇酒店房宜有窗及光線充足：除了顧及交通方便外，選擇酒店時要注意房間最好有窗口，光線充足，別說鬼怪問題，房間太黑暗，氣場都不好，容易影響心情和患病。

4.避免夜晚行車：外出旅遊時，行車要注意安全，避免夜晚行車，一來光線不佳，難以專注於道路上，二來遊客不熟路更容易發生意外。自駕遊人士要安全駕駛，可在擋風玻璃放一張「大白傘蓋佛母卡」，可保平安。

其實只要做足準備，保持心境開朗，正能量十足，就能消災避禍，好運自然來！在此預祝大家旅途愉快！

堪輿學家陳定幫師傅