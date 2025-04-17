「簽胸始祖」現形！ Tyson笑林家謙樂壇色魔

歌手Tyson Yoshi昨日出席咖啡活動，出動價值10萬元的私伙古董車任粉絲黐貼紙，他表示選擇了不傷油漆的貼紙，應該不會留痕，又自爆收藏近10部房車。

堅拒粉絲裸露 早前Tyson在台灣舉行簽唱會時，有女粉絲讓他在胸部簽名，問女友可有詐型？他說：「冇詐型，因為知我好守規矩，我用支唇膏好似寫毛筆吊筆咁寫，掂唔到，最幸福係支唇膏。（女友唔緊張你？）佢信得過我，呢個行為我唔抗拒亦唔鼓勵，初頭係有啲嚇親。」但他不太接受女友被人簽胸，講笑說：「我會先簽滿佢個胸，等冇位畀人簽！」

至於稍後的高雄站簽唱會，他希望與粉絲保持舒服的距離，衣着也不要太誇張，裸體更是不會接受。對於有網民批評「簽胸」行為惡心，他並不在乎，任由網民評論。近日有網民重提林家謙才是「簽胸始創者」，曾在Tyson胸部簽名兼掂他乳頭，Tyson亦抵死留言：「樂壇色魔之四月勿乳。」順道為對方新歌《四月物語》宣傳，原來這已是兩年前的事，Tyson爆笑說：「佢變態，逼我，我唔願意嘅！（佢帶起簽胸？）佢專帶起變態嘢，我唔知佢目的係咩，呢個人好難理解。」

另外，提到7月飛歐洲舉行婚禮，他透露第一日是Welcome Dinner，第二日正式婚禮，第三日開Party，沒有表演嘉賓。