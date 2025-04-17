《十大中文金曲》再揭候選名單 MIRROR跑輸師弟 跌出組合20強

《十大中文金曲》頒獎禮日前公布第二輪候選名單，其中「最佳樂隊/組合獎」，「頂流組合」MIRROR竟然連同門師弟ROVER都不如，跌出20大之列。至於經常自嘲墊MIRROR底的男團ERROR終於威番次，成員肥仔入圍「最佳進步獎」。

港台早前公布頒獎禮其中3大獎項「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」的公投名單，陳卓賢（Ian）是唯一有得留低的MIRROR成員，其他人氣成員如姜濤、Anson Lo及Edan全部「被消失」。日前港台在網上公布《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》將於6月2日假紅館舉行，並公開最新兩個由專業評判團選出的「最佳樂隊/組合獎」和「最佳進步獎」候選名單，MIRROR依然冇份入圍，完全被忽視。

雖然MIRROR及COLLAR同樣冇影，但去年二月出道的同門師弟樂隊ROVER卻受賞識，偕「台灣幫」包括天團五月天和蘇打綠，還有草蜢、Dear Jane、P1X3L、英皇女團VIVA、Beanies、Lolly Talk等，與知名度較遜的ALL IN、Daze in White、乙女新夢及Me&等打入「最佳樂隊/組合獎」的20大名單。各單位的入圍資格是歌曲需於選舉期（2024年2月24日至2025年2月21日）曾登上港台的「中文歌曲龍虎榜」前10名，換言之，MIRROR在近乎一整年期間，曾推出的兩首中文團歌《Hunt You Down》及《手印》均名落孫山。

甄濟如爭「最佳進步獎」 跟ROVER同為公司爭光的還有組合ERROR成員肥仔，跟甄濟如、谷婭溦、張天穎、張馳豪及黃淑蔓等躋身「最佳進步獎」候選名單，該獎項的選舉機制是根據各歌手在選舉期內，包括於各大傳媒的歌曲上榜成績、唱片銷量、演唱會表現等整體表現而作出評選。而肥仔曾推出3首個人單曲，包括《Homework》、《MASCOT》及賀年歌《嚦咕嚦咕發大財》，其中《Homework》曾登上「龍虎榜」第14位，已比姜濤、Anson Lo、 Edan及Jer等的成績更好。