譚輝智踩入「熊家」地盤 姚焯菲演技升級 再迎新考驗

「聲夢小花」姚焯菲加入《愛．回家》後愈拍愈起勁，自感演技進步不少，稍後將迎接另一新挑戰！而自認對周嘉洛一清二楚的吳偉豪，被問到對方跟陳瀅的緋聞時，竟然十問九唔知，為保護兄弟而封嘴。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、莊思明、李芷晴、吳偉豪及姚焯菲（Chantel）等，昨日出席在電視城舉行的「復活節彩蛋大作戰」活動。Chantel加入劇組約3個月，受訪時自覺演技進步不少，起初講對白欠自然，現時則已拿捏到角色性格：「之前未融入角色，依家可以想像到個角色會點講嘢。」她預告6月會參演舞台劇，是另一大挑戰，心情既緊張又興奮：「因為唔可以NG，過兩日就開始圍讀，會上堂同埋多練戲。」問到升學問題，她表示要與無綫商談後再交代，由於留港及海外升學各有優點，所以心大心細。

吳偉豪爆兄弟愛食住家飯 同場的吳偉豪表示不清楚同劇好友周嘉洛為何缺席活動，問到可知對方跟緋聞女友陳瀅被爆同居？他表示：「佢好多嘢我都知，但又好多嘢唔知。（你知啲乜？）周嘉洛心地善良。（佢哋拍拖，你覺得驚訝定一早知？）我唔知。（佢去食住家飯？）佢都去過我屋企食飯，係人都鍾意食住家飯。（佢哋好襯？）我同周嘉洛係襯嘅。（係咪嘉洛叫你唔好講？）咁又冇，我都唔知可以講啲乜。」

此外，《中年好聲音》歌手譚輝智宣布加入《愛》劇，飾演「熊家」鄰居「何守烏」，「熊家」主人劉丹大讚他醒目：「參加得唱歌比賽就唔係傻啦！」談到早前駕車離開電視城時遭粉絲截停影相，被指反應慢，劉丹指當時是想望清楚交通情況，不覺得自己年紀大就反應遲鈍，還爆Seed說：「其實嗰時我心裏面講緊粗口，因為咁樣喺路口截停我，係冇禮貌同危險。」