古天樂應承跳舞助攻 林峯紅館騷終極加場破紀錄

藝人林峯相隔9年再踏紅館，昨日宣布終極加開一場共7場演唱會，破了入行以來開最多場次紀錄，原本滔滔不絕的林峯，聞太太疑用假手機殼遭網民狠批一事，即刻遞咪走人。

林峯昨日在尖沙咀舉行演唱會記者會，宣布演唱會由6場變7場，由下月22日至28日展開一連7場紅館騷，老闆古天樂（古仔）驚喜現身撐場。今年是林峯入行25周年，希望在演唱會上回饋粉絲，將多年的歌曲重新編排，又透露開騷前會再推出新歌。今次演唱會開四面台，跳唱歌佔三分一，體能上是一大挑戰，近日開始勤力排舞。他表示7場是終極，笑言有人提議他開日場，令他啼笑皆非。

封嘴避談老婆疑用假貨 古天樂於現場一口答應會上台跳舞，他表示：「阿峯跳《今期流行》，我唱《CHOK》同《男朋友》。」林峯表示古仔來看已經好開心，嘉賓方面則未有透露，直言圈中朋友不少，希望盡量邀請，「城寨三子」就算不做嘉賓也會是座上客。問到會否再請佘詩曼做嘉賓？他說：「佢上次為咗做嘉賓緊張咗一段時間，唔想再難為佢。」

林峯對於入圍金像獎「最佳男主角」表示興奮和緊張，第一次參與頒獎禮盛事，希望當日在鏡頭前不會緊張到抽搐，太太張馨月不會陪伴出席。當提到近日太太遭網民狠批疑用假手機殼，林峯未聽完問題便將咪遞給記者，未有回應。

另外，古仔早前透露有眼疾，昨日他戴着太陽眼鏡現身，透露5月做手術，因左右眼手術需要分兩次進行，待完成手術後才會出席林峯演唱會。提到他主演的電影《風林火山》入圍康城電影節「午夜展映單元」，但他未知能否赴康城。他表示飛蚊症嚴重，因為本身有1,200度近視，一直沒有做激光矯視：「今次一次過換Lens，但唔驚，我阿媽都做咗。（擔心會有後遺症？）醫生話會有1%可能第時眼矇或者發炎，睇吓好唔好彩。」問到之後會否減少拍動作戲？他笑言以前深近視都照拍，將來會再拍多一點。