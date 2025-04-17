丁子朗反白眼谷收視 郭柏妍封「全港最靚」：驚畀人打！

無綫熱播劇《奪命提示》話題十足，一眾演員日前甫出瞓覺「黑圖」，睡相全曝光！當中郭柏妍站着補眠，原來當時正在發高燒！而網上近日流傳「香港最靚女排名」，郭柏妍榮登第一位，她親自回覆：「驚出街畀人打！」

視帝陳山聰、張振朗、丁子朗、劉穎鏇、劉佩玥及郭柏妍等主演的無綫熱播劇《奪命提示》收視一直高企，劇情進入白熱化階段，為了谷劇，一眾演員在社交網上載在片場的瞓覺相，個個不同款，網民大呼過癮！陳山聰、劉佩玥及張振朗的睡姿不失儀態，山聰有型得像影雜誌封面一樣，他留言：「雖然我手頭上有齊晒咁多位要員嘅瞓覺相，但係我唔會咁衰仔出賣手足，所以我依家自爆先！托住頭都瞓得着，我係咪勁先？」當中最誇張的必定是丁子朗，瞓到反晒白眼，嚇親網民，他透露照片出自山聰的手：「呢張就係我最引以為榮嘅『睡相』！」而郭柏妍的企棟棟睡姿亦成為焦點，網民笑指她天生神力，可以站着瞓覺。

發高燒頂硬上 原來郭柏妍站着睡背後有段古，事緣她當日發高燒，為免影響劇組拍攝進度，所以沒請假，她受訪時說：「嗰時病得好緊要，同埋發好高燒，但因為啲Rundown已經排晒，我見嗰日要拍嗰場被綁架戲涉及好多唔同嘅工作單位，如果甩咗呢場，怕會浪費好多人力物力，所以都頂硬上，希望可以順利完成。劇組好好，喺唔需要我嘅場口都畀我休息，瞓一瞓好好多。」

另外，近日有網民在社交網羅列「香港最靚女排名」，榜上13位人物全是曾經或現時在無綫的女藝人，前5名分別是郭柏妍、劉穎鏇、區明妙、吳若希和連詩雅，其他電影女星和女歌手完全沒上榜。貼文成為網上一時熱話，有人對排名持不同意見，更意外釣出郭柏妍親自回覆：「我都懷疑，好驚畀人打！」