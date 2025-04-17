甘降呢「影後」博翻身 楊冪出口術得米 撼贏倪妮做「謀女郎」

楊冪

近期星運不濟的內地女星楊冪，於爭議聲下撼贏倪妮，成功與名導張藝謀合作博翻身！曾揚言甘願為張導當「影後」的她終一圓夢想，被叮囑要好好把握機會，一洗頹氣！楊冪好姊妹劉詩詩今次亦有份參演，是兩人相隔16年再度合作。

張藝謀執導的新片《驚蟄無聲》近日在深圳開鏡，一眾核心人物包括「雙男主角」易烊千璽與朱一龍等陸續現身向劇組報到，隨即引起關注。據悉早於開鏡前數天，台前幕後已被發現在福田及少年宮等地標開工，當中易烊千璽大批粉絲更「金田一」上身，查得偶像下榻酒店的位置，由早到晚聚集門外等候，場面墟冚！

《驚》片打正張導主創的旗號，由籌拍開始已吸引不少大牌演員主動「獻媚」，最終官宣時除打出兩位男主角、宋佳、雷佳音及劉耀文等的名字外，近期事業運不濟的楊冪，竟成功搶走本屬倪妮的角色「登榜」，更有機會與舊拍檔兼好姊妹劉詩詩大演對手戲，是她們自2009年的《仙劍奇俠傳3》後再度合作。

粉絲期待洗頹氣 消息傳出後掀起大量爭議，楊冪粉絲急忙護航，指官方未表態前根本不存在「爭角色」之說，暗指楊冪一直是「首選」！其實年前楊冪出席北京電影學院60周年校慶時，已明言若有機會參演張藝謀的電影，即使僅拍背影也沒問題，實行公開「表忠」，想不到今次終於願望成真，「楊冪圓夢了」直衝社交網熱搜，不少粉絲留言替她高興，並叮囑她全力以赴，打出漂亮一仗洗頹氣！

不過，由於相關消息目前流出不多，加上劇組發聲明強烈禁止路透及代拍，故楊冪戲份多寡引起揣測，但有業內人士聲稱宋佳才是真正「領銜主演」，楊冪僅屬其中一位主演而已。

朱一龍生日忙開工 隨着開鏡禮舉行，《驚》片釋出首張概念海報，以黑底銀河背景暗藏相機鏡頭，充滿懸念，令人期待。而昨日是男主角之一的朱一龍37歲生日，雖然忙拍攝而未能大事慶祝，但各地粉絲在多處地標為他買下「大屏廣告」，武漢、長沙甚至香港鬧市均見到其蹤影，他則於社交網簡單留言：「感謝所有祝福，我繼續努力。」轉眼間已獲逾7萬個留言轉發，可見人氣沸騰。