帶雛菊向囡囡致敬 Katy閃遊太空11分鐘 歌手第一人！

美國天后Katy Perry前日乘坐火箭升空，體驗無重力狀態，成為史上首位登上太空的歌手！她重返地球後親吻土地，自言旅程令她更感恩，卻被狠批浪費資源。

美國時間周一早上，全女班共6人包括Katy的征空隊於德州乘坐火箭，展開約11分鐘太空之旅。出發前，Katy在社交網分享短片，介紹太空艙內部，又展示寫上她名字的座位。抵達太空後，她對鏡頭拿着一朵雛菊（Daisy），向與英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）所生的4歲女兒Daisy致敬。她拋出蝴蝶形紙看它飄浮，又借無重力狀態倒轉身體，做出心形手勢，期間更演唱已故美國男歌手Louis Armstrong名曲《What a Wonderful World》。

太空艙以降落傘着陸後，Katy向天高舉雛菊，然後行落梯級親吻土地。作為史上首位太空歌手，她有感而發說：「我覺得超級聯繫到愛，呢個體驗展示畀我睇，你永遠唔知內在有幾多愛，有幾多愛可以付出，同埋有幾咁被愛。」她又分享雛菊的多層意義：「雛菊係常見嘅花，佢哋可以喺任何環境生長，喺水泥、罅隙、牆上，佢哋好堅韌，好有力量，好強大，遍地開花。佢提醒咗我哋喺美麗嘅地球上，美麗嘅魔法無處不在，就喺我哋身邊，即使佢係簡單嘅一朵雛菊。」

至於Katy女兒Daisy在太空基地與父親觀看太空之旅直播，其臉容首度曝光，她看到太空艙返回地球即興奮大叫：「我媽媽！」

被批浪費資源 不過，美國女模Emily Ratajkowski狠批這個太空旅程浪費資源：「你話關心地球，所做嘅係關於地球，但你就坐上呢架由一間一手破壞地球嘅公司製造同出資嘅太空船？你睇吓世界咩環境，諗吓要用幾多資源送呢班女人上太空。為咗乜？宣傳緊啲乜？我覺得好惡心，真係好惡心！」