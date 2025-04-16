鍾嘉晴着Bra Top騷馬甲線

歌手鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的女兒鍾嘉晴，轉眼間已經30歲，她遺傳了父母優良基因，樣子甜美，氣質儼如鄰家女孩，不時於社交網派福利的她，日前於社交網晒出自拍照，她以Bra Top上陣，大晒Fit爆馬甲線，相當吸睛！