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鍾嘉晴着Bra Top騷馬甲線
歌手鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的女兒鍾嘉晴，轉眼間已經30歲，她遺傳了父母優良基因，樣子甜美，氣質儼如鄰家女孩，不時於社交網派福利的她，日前於社交網晒出自拍照，她以Bra Top上陣，大晒Fit爆馬甲線，相當吸睛！
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