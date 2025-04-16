4月16日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月16日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李元玲彈琴做背多Fun
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲向來熱愛健身，不時透過社交網賣大包，大騷零贅肉傲人好身材。日前她晒出身穿綁繩露背長裙彈鋼琴的性感火辣片段，大晒絕美的蝴蝶背，氣質出眾，非常吸睛！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250416-0416_00282_062/李元玲彈琴做背多Fun
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc