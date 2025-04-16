娛樂

李元玲彈琴做背多Fun

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲向來熱愛健身，不時透過社交網賣大包，大騷零贅肉傲人好身材。日前她晒出身穿綁繩露背長裙彈鋼琴的性感火辣片段，大晒絕美的蝴蝶背，氣質出眾，非常吸睛！
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