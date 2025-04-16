獨家專訪：棄高薪厚職圓演員夢 梁凱晴做野蠻女友 摸勻張振朗

藝人梁凱晴（Carina）參選港姐時被冠以「翻版楊采妮」的稱號，擁高學歷及高顏值。近日她在新劇《奪命提示》飾演野蠻女友，一直有個演員夢的她曾經自我質疑：「有諗過係咪自己冇演員特質呢？於是畀錢上咗個演藝班，上完好好彩就有機會拍劇，係機緣巧合。」今次《奪》劇中，她跟張振朗的對手戲引起網民討論，她說：「嗰場係戲中戲，我要假扮成振朗嘅女朋友去激劉穎鏇，又要扮咀同摸心口，都驚尷尬，振朗好好，叫我唔使唔好意思，令我拍得舒服。」

發惡嗌好玩 Carina由細到大都愛看神奇女俠的卡通片，今次飾演對付壞人的角色特別興奮。她自認性格溫柔，是個溫婉女友，甚少發惡，透露現時沒有拍拖，但透過演戲做惡女友感覺好玩，又說：「我都想演妹妹同女團角色，因為屋企我係家姐，好想試吓被照顧嘅感覺，同埋細個有學過中國舞同拉丁舞，鍾意睇女團騷，如果劇裏面可以試吓都開心。」

在英國攻讀酒店管理學士，回港則在城大完成市場管理碩士課程的Carina，入行前在外國數碼媒體公司任職高級數據分析員，雖然放棄了高薪厚職入娛樂圈，現時人工不及以前，但她堅持給家用：「少少家用都有，唔好講錢，有畀嘅！」她又指從事物理治療行業的妹妹好靚女，只是性格內斂不適合幕前，所以沒鼓勵對方參選港姐。