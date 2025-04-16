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陳曉返鄉教做戲
內地演員陳曉離婚後花更多時間於演戲路上，且奉行演而優則教。近日網上不時有消息指他現身家鄉安徽合肥執教鞭，於一所藝考培訓機構進行表演類課程授課，不少網民表揚其德行，大讚是「暖心老師」，認為考生極需要適當指導去燃點希望，陳曉的有教無類令大眾獲益。而他負責的表演課堂獲得了良好的反饋，亦深受學生歡迎。
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