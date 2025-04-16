中娛星動：傳續約後首露面 趙露思失女神風采 眼神空洞

內地小花趙露思去年底突然因病停工，近日有傳她與公司傾掂數，續約至2030年。昨日她以神秘嘉賓身份出席活動，現場粉絲狂喜，而網民對她「復出」反應兩極，有人讚她美麗如昔，亦有人指她變了樣，眼神變得散漫，大嘆可惜。

內地女星趙露思昨日以神秘嘉賓身份出席北京時裝店活動，染了紅髮的她身穿低胸紅裙，原本披上一件黑色外套，其後脫下露出雪白玉背，非常艷麗。她向粉絲揮手打招呼，態度親民，與現場其他嘉賓亦有傾有講，有網民卻留言指趙露思變了：「感覺變相了，面笑裏不笑的」、「和以前不同了，笑容很僵硬，以前超喜歡她的顏」、「為啥感覺眼神還是無光，好心痛。」有人替她作出反駁，讚她是零死角美人，跟以前一樣：「為甚麼要可惜呢！為甚麼一定要像以前的她呢？你會永遠當20歲小姑娘嗎？」

網上賣Bra獲打氣 趙露思又在社交平台發布新短片，片中她推介胸圍，並拿上手及用臉試質地，落力宣傳，她表示：「今年夏天就這麼穿，天氣開始熱起來了，終於可以給大家分享一些又美又涼快的蕾絲文胸啦！是可以作為內搭的點睛之筆，一件Get夏日空氣感穿搭。」網民紛紛留言為她打氣，讚她十分厲害，並給予鼓勵。