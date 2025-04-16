「姜濤灣」亮燈狂賀 MIRROR帶旺韓國旅遊業 粉絲報團打卡

Anson Lo、Jeremy、Edan及姜濤早前去韓國拍節目，獲當地觀光公社極力推薦。

男團MIRROR人氣王姜濤、盧瀚霆、呂爵安及李駿傑早前拍攝的旅遊節目，獲韓國觀光公社重點推介，更有旅行社趁機開辦豪華團，吸引粉絲關注。而月底生日的姜濤獲應援團舉行相關「亮燈儀式」，閃爆銅鑼灣！

MIRROR早前派出「妹豬組」成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）到韓國拍攝旅遊特輯《呂濤米Lo Seoul》，吸引不少粉絲「隨團路透」，未播出已掀起熱話。據悉節目定於5月播出，而韓聯社昨日更大肆報道，指韓國觀光公社將以此為主打，藉此推廣當地旅遊業。4子遊遍韓國打卡熱點，包括首爾漢江公園及望遠市場等，節目中更會詳盡介紹人氣綜藝節目《黑白大廚》推薦過的餐廳，吸納消費力高的年輕旅客。

浸浴畫面任睇 近日節目再釋出花絮照，原來他們不但化身「古裝Oppa」任影唔嬲，更獲安排浸溫泉，不過惜肉如金的他們未有晒肌，更穿着T恤浸浴，令人忍俊不禁。有旅行社看準4人的人氣趁機開團，以「呂濤米Lo Seoul跟住遊豪華美食六天」作招徠，更索價13,880港元一位，雖然明知偶像應不會同行，但一樣令不少粉絲心動，計劃跟着偶像的足迹打卡。

另外，將於4月30日迎來26歲生日的姜濤，早已獲粉絲在「姜濤灣」擺放各式各樣的應援賀壽，近日更進行「亮燈儀式」，整個銅鑼灣都是姜濤的蹤影，吸引途人目光。姜濤的粉絲後援會更豪擲38萬港元支持本地保育大熊貓，另外還有電車車身廣告，以及稍後在西九文化區進行的無人機表演等，為偶像準備了連串慶祝活動！