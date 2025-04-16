睇Coldplay忘我勁舞 Stephy男友首露面

英國殿堂級搖滾天團Coldplay的啟德演唱會圓滿結束，上周六尾場演出，台下繼續星光熠熠，當中鄧麗欣激罕拖男友Bryan入場跳到癲，網民大讚Bryan十足韓國天王Rain一樣，高大威猛！

連日來有不少歌手、藝人到啟德主場館欣賞Coldplay演唱會，上周六來到最後一場，鄧麗欣（Stephy）與楊愛瑾（Miki）拖埋另一半睇騷，當中Stephy男友Bryan首度露面，而Miki與老公則穿上Coldplay限定Tee，十分合襯。

Stephy一身黑色露腰裝，男友則穿上恤衫配牛仔褲，打扮相對斯文，兩人齊齊戴上特效眼鏡，而Bryan更搣甩女友口中的「直男」形象，跟着節拍齊齊高舉雙手起舞，非常投入！早前被女友用豬仔圖案遮樣的Bryan，今次終首度露出「真面目」，網民紛紛讚他外表高質，十足韓國天王Rain。至於台灣女星陳喬恩，亦孖年輕9歲的馬來西亞籍老公Alan入場，並興奮舉V打卡。另外，歌手雲浩影亦晒相回味睇騷時光，表示：「食住嘢飲住嘢睇Coldplay夫復何求。」

Chris剖白抗抑鬱路 Coldplay今次港騷盛況空前，主音Chris Martin前日上載影片，感激香港觀眾熱情投入，並罕有透露正與抑鬱症鬥爭。他分享6種幫助釋放壓力、保持積極心境的方法，包括超覺靜坐、閱讀呼吸技巧書籍《Oxygen Advantage》、觀賞電影《Sing Sing》及欣賞Chloe Qisha音樂等。他又表示本來對是次演出感到緊張，但觀眾表現太可愛，令他自覺非常幸運，影片最後，他向大眾送上祝福：「Hope you're okay and I send you much love.」