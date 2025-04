睇Coldplay忘我勁舞 Stephy男友首露面

Chris剖白抗抑鬱路

Coldplay今次港騷盛況空前,主音Chris Martin前日上載影片,感激香港觀眾熱情投入,並罕有透露正與抑鬱症鬥爭。他分享6種幫助釋放壓力、保持積極心境的方法,包括超覺靜坐、閱讀呼吸技巧書籍《Oxygen Advantage》、觀賞電影《Sing Sing》及欣賞Chloe Qisha音樂等。他又表示本來對是次演出感到緊張,但觀眾表現太可愛,令他自覺非常幸運,影片最後,他向大眾送上祝福:「Hope you're okay and I send you much love.」