張馨月疑用假貨捱嘲：方媛更討喜

男星林峯是圈中出名的「寵妻狂魔」，非常愛錫老婆張馨月，偏偏有不少網民對張馨月諸多挑剔，更把她跟圈中另一「寵妻號」郭富城的太太方媛作比較，直指方媛更討喜。

藝人林峯與張馨月於2019年結婚，婚後育有一女組織幸福家庭，不過張馨月最近開直播惹是非，尤其要求檢查離職保母的行李一事引起網民關注，她又曾在理髮期間開直播笑指林峯好友吳卓羲未婚，惹來不少負評。張馨月近日走穿搭博主路線，因分享日常穿搭疑遭「網暴」。日前她分享春季穿搭心得，身穿皮褸襯豹紋下裝，網民卻將焦點放在其手機殼上，質疑並非正版，有網民表示：「假的，她直播說六十多，正品四百多」、「居然，明星老婆能這樣光明正大嗎」，有人質疑她身上的名牌手袋也是假貨。

重提林峯舊愛「攞景」 張馨月翌日繼續更新社交平台，分享戴耳環及頸鏈的車廂照，豈料再成為嘲笑對象，被批首飾款式過時，有網民甚至拿她跟郭富城老婆方媛作比較：「人家方媛安安靜靜做事努力工作，照顧家人，從來不說那些，反倒讓人喜歡」、「相比方媛，她好像從未被人喜歡。」張馨月其後刪走負評，但仍然阻不了「花生友」留言嘲笑：「我最近的快樂泉源就是看她的評論了」、「這麼多評論你刪得完嗎？」有網民更刻意提及林峯的前女友煽風點火。