獨家追蹤：玩地下情護愛苗 朱敏瀚出錢築愛巢 同居餵飽陳曉華

港姐冠軍出身的無綫小花陳曉華近年發展順利，除了參演多部重頭劇外，演技亦受認可，奪下「飛躍進步女藝員」。事業正值上位，愛情一樣甜蜜蜜，她與同獲力捧的小生朱敏瀚打得火熱，為保愛苗，男方不惜出錢為女友租屋，進展至同居關係。本報連日來拍得朱敏瀚出入愛巢，人肉速遞餵飽女友！

現年30歲的陳曉華（Hera）於2018年選港姐奪冠入行，當年被冠以「中大校花」的她幾乎在沒有對手下勝出，其後憑出眾外形，不久已在第一部處女劇《迷網》擔任第二女主角，可惜被批演技生硬，曾坐過一陣子冷板櫈，後來她決心參加演戲班，演技漸獲認同，並躍升至女一，憑劇集《巾幗梟雄之懸崖》、《異空感應》等的出色表現，更在年初的《萬千星輝頒獎典禮2024》獲頒「飛躍進步女藝員」，吐氣揚眉！

備受無綫力捧的Hera，去年被爆與上位小生朱敏瀚撻着，雙方大方承認正在了解中，可惜被公司要求低調處理感情事，他們惟有轉玩地下情。為方便見面，據知本身家底不俗的朱敏瀚，以2萬多元月租港島區一個豪宅單位給女友居住，他不時在愛巢出沒，變相發展至同居階段，雖然不能在公眾場合「露面」，但一樣有辦法愛下去。

朱敏瀚對Hera真的是無私奉獻，當初被揭戀情時，表現得冧滋滋「默認」，本報連日拍得他返回愛巢時，亦不時為女友製造驚喜。早前他與周嘉洛出席活動後，先偕老友回電視城換衫，再獨自駕車直駛愛巢，停車後未有即時上樓，反而到附近麵包店買麵包，似是擔心女友餓親。不過，他沿途保持警覺性，戴上口罩並不時四圍張望，然後快速由正門步入大廈內。

接載女友攞車 他們平日出入也步步為營，由於Hera居住的大廈不附停車場，座駕需泊在不遠處的屋苑，朱敏瀚肩負接載女友去停車場取車的責任，為免被發現，女方每次都匆匆落車，頭也不回跑入停車場，朱敏瀚則極速駛走，相當合拍。而大部分時間，Hera都宅在家中不見外出，至於沒有朱敏瀚的日子，她就全副武裝戴帽及口罩步行去取車，絕對是辛苦都值得！希望兩人可以大方認愛，愛得光明正大，告別偷偷摸摸的日子。