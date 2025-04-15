Lisa不文舞姿惹非議 Jennie拒絕花巧 賣唱功取勝

韓國勁爆組合BLACK PINK泰籍成員Lisa與Jennie，今年獲邀為美國年度盛事《Coachella音樂節》擔任表演嘉賓，先後於本月12及14日登場。助陣首日演出的Lisa出動4套火辣戰衣，又與男舞蹈員合演性暗示舞姿，惹起熱議。昨日接棒演出的Jennie，未有在舞台服飾上花太多心思，反而靠實力取勝，演出後贏得大批網民的讚賞。

Jennie在全程45分鐘演出中，合共演繹12首歌，期間幾乎沒有休息，僅稍微調整舞台服飾的配搭，但亦僅退場約30秒。由於是戶外舞台，Jennie演出時不斷被強風吹亂秀髮，幸未有影響其表現，偶爾有點喘息，但仍發揮穩定的唱功，靠實力展現精彩的舞台表演，令場內氣氛High爆。隊友Lisa與Rose結伴捧場，她們在台下興奮合體派心。完騷後，Rose上載抱起Jennie轉圈的影片及3人合照，盡顯深厚情誼。至於另一位成員Jisoo，昨日在社交網上載雜誌寫真，分享身穿花裙騷香肩的靚相，為品牌宣傳。