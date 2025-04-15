暢所欲玄：治邪在身之鬼門十三針

鬼門十三針是古代流傳下來治療邪症及精神問題的針灸學。據中醫學理論，精神問題如精神分裂、憂鬱症、躁症、恐懼症、焦慮症、強迫症、癔症、性心理障礙、幻覺、幻聽等均由百邪所致。

因百邪傳入臟腑，一般中草藥很難驅邪出體外，可兼用鬼門十三針去調節人體的氣血流通和臟腑功能，從而達到治療精神問題及邪症。這些穴位分布在人體的不同部位，透過針刺這些穴位，可以起到治療作用。

孫思邈《備急千金要方》載有針十三鬼穴歌，內容如下：

百邪顛狂所為病，針有十三穴須認，凡針之體先鬼宮，次針鬼信無不應。一一從頭逐一求，男從左起女從右，一針人中鬼宮停，左邊下針右出針，第二手大指甲下，名鬼信刺三分深，三針足大指甲下，名曰鬼壘入二分，四針掌後大陵穴，入針五分為鬼心，五針申脈為鬼路，火針三下七鋥鋥，第六卻尋大椎上，入髮一寸名鬼枕，七刺耳垂下五分，名曰鬼床針要溫，八針承漿名鬼市，從左出右君須記，九針勞宮為鬼窟，十針上星名鬼堂，十一陰下縫三壯，女玉門頭為鬼藏，十二曲池名鬼臣，火針仍要七鋥鋥，十三舌頭當舌中，此穴須名是鬼封，手足兩邊相對刺，若逢狐穴只單通，此是先師真妙訣，狂猖惡鬼走無蹤。

玄學家黎宜銘師傅