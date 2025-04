富二代藝人郭子豪與港姐亞軍鄧卓殷將於本月19日拉埋天窗,臨近大日子,日前他們在社交平台晒出Pre Wedding的婚紗照及拍攝花絮。從照片可見,兩人在歐式古典風的建築物拍攝,婚照風格既型格又甜蜜,他們更寫道:「6 years of dating,6 days until we tie the knot and vow to stay together forever。」獲網民大讚兩人十分相襯和甜蜜,更祝賀兩人終成眷屬,永遠幸福快樂。