蔡嘉欣遊峇里解放水着

「拜金港姐」蔡嘉欣向來喜歡周遊列國，近日她晒出多張早前到印尼峇里島旅行的靚相，換上多套清涼造型，打卡美食，玩得不亦樂乎。其中她穿上比堅尼，在陽光下搔首弄姿擺甫士，露出大片白滑雪肌，纖腰美腿樣樣齊。而另外一張相她以吊帶長裙示人，開衩設計讓一雙筆直大長腿顯露無遺。