4月15日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月15日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林俊傑突襲舞台嚇窒孫燕姿
新加坡天后孫燕姿的《就在日落以後》巡唱新加坡站日前圓滿落幕，尾場的超級彩蛋正是天王天后合體，新加坡天王林俊傑（JJ）無預警下突襲舞台，令燕姿呆立當場，合唱後JJ一臉得意問：「驚不驚喜？」孫燕姿直認：「驚喜、驚嚇都有。」他隨即感性表示和歌迷一樣等了她11年，所以一定要來看她在舞台上發光發亮。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250415-0415_00282_062/林俊傑突襲舞台嚇窒孫燕姿
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc