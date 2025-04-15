林俊傑突襲舞台嚇窒孫燕姿

新加坡天后孫燕姿的《就在日落以後》巡唱新加坡站日前圓滿落幕，尾場的超級彩蛋正是天王天后合體，新加坡天王林俊傑（JJ）無預警下突襲舞台，令燕姿呆立當場，合唱後JJ一臉得意問：「驚不驚喜？」孫燕姿直認：「驚喜、驚嚇都有。」他隨即感性表示和歌迷一樣等了她11年，所以一定要來看她在舞台上發光發亮。