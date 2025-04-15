台北搞簽唱會憂冷清 Tyson滿足女粉絲 酥胸留名

歌手Tyson Yoshi相隔兩年推出全新專輯《Rocket 666》，前日在台北舉行首場簽唱會，吸引不少粉絲到場支持。歌迷除了帶專輯及海報讓Tyson簽名外，有兩名女粉絲更相當出位，要求Tyson在她們的胸前簽名，Tyson亦有求必應！他事後在社交網分享相關影片，並表示：「台北簽唱會Done！Great to see u guys. 簽了超多專輯跟海報，還有兩個胸部，Love u guys！」

示愛氹番女友 片中見一位身材出眾的女粉絲掀起上衣，露出Bra Top讓Tyson在胸前簽名，成功後得意地向鏡頭展示，Tyson又在另一名身穿黑色低胸Tube Dress的女生胸前簽名，見他簽得小心翼翼，免得誤碰粉絲胸部。網民認為女粉絲表現「勁癲」，有人直言：「簽喺度為乜？好惡心。」Tyson以高EQ回應：「Chill out，is okayyyyy」，不少人問其女友Christy會否呷醋，笑言要準備跪榴槤或洗衫板，而Christy在影片下方留言：「happy」，似乎醋意十足，Tyson即以「i love u」氹女友。

簽唱會上，Tyson透露是首度在香港以外的地方辦簽唱會，加上天氣預報下大雨，令他擔心因天氣關係致場面冷清，幸好到場後見到大批歌迷，才放下心頭大石。此外，他提到早前在港學揸中型貨車，考了3次才成功，笑言學車時穿着背心，加上一身肌肉與紋身，被教車師傅問他是否貨車司機，趕着考牌開工，令他啼笑皆非。