中娛星動：鹿晗退出常駐節目反省 關曉彤突然暴脹 出Po保招牌

內地女星關曉彤與男友鹿晗屢傳分手，日前她投入新劇拍攝，被指腫了一圈，更與賈玲撞樣！不過她昨日在社交網更新近況，見一頭金髮的她保持纖瘦，粉絲即大為放心。而鹿晗缺席新一季真人騷的錄影，拍檔鄧超透露他非常懊悔。

內地小花關曉彤日前為新劇《生逢其時》開工，飾演患白化病的叛逆少女。有網民分享拍攝現場的照片，見關曉彤戴上假髮，身形、臉頰明顯暴脹，跟以往的高挑身材相比，簡直判若兩人，更有網民直指她與內地女星賈玲撞樣。不過，網上還有另一輯路透照曝光，相中的關曉彤以金髮造型示人，身形依然苗條，可見暴脹應該是劇中造型。而她眼見自己的身形掀起討論，甚至登上熱搜，亦連忙在社交網分享一系列照片保招牌，表示：「出門遛個彎兒～」只見她顏值與身材同樣在線，粉絲大可放心。

鄧超代報近況 而關曉彤的男友鹿晗早前在直播中舉中指爆粗，有指他已全面停工，不參與長駐的內地真人騷《哈哈哈哈哈》新一季錄影。節目日前開播，提到鹿晗與另一成員寶石Gem缺席錄影，指二人前段時間犯了一些錯誤，所以主動沉澱，各自反省，成員鄧超在節目中透露：「其實兩個人我都見過，非常的懊悔。」還指大家都為此頭痛，甚至寢食難安。

然而，鹿晗的粉絲不滿節目組將鹿晗與寶石Gem相提並論，認為前者只是在直播中舉中指，後者則是因滋事被行政拘留7日，又指鹿晗是為了籌備巡演而主動提出不參與錄影，認為節目組是利用偶像的流量製造話題，增加節目熱度。

除了暫時停工外，鹿晗早前盛傳與關曉彤分手，其後更被拍得當街買醉兼暴瘦，令粉絲擔心其健康狀況。對此，與鹿晗關係要好的鄧超代報近況：「我跟他視頻了，他現在狀態非常好，請大家放心，我向他要求成為他今年巡演的嘉賓。」